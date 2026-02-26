Ким Чен Ын заявил о наращивании ядерных сил: какой план у КНДР

Северокорейские власти намерены наращивать ядерный арсенал. КНДР предстоит укрепить свои силы. Такой план анонсировал северокорейский лидер Ким Чен Ын. Он также сообщил, что страна решила задачу ядерного сдерживания. Так председатель КНДР сказал в ходе выступления на IX съезде Трудовой партии Кореи, транслирует ЦТАК.
По словам главы северокорейского государства, ядерные ВС страны будут укрепляться каждый год. Председатель КНДР намерен расширить возможности применения оружия.
«Статус нашей страны — обладателя ядерного оружия — играет важную роль в сдерживании потенциальных угроз врагов и сохранении стабильности в регионе, а ядерные вооруженные силы государства являются основной гарантией и мощным предохранителем для надежного обеспечения безопасности и интересов страны», — проинформировал Ким Чен Ын.
На съезде Ким Чен Ын был вновь избран генеральным секретарем Трудовой партии Кореи. Его кандидатуру полностью поддержали.