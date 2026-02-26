Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ким Чен Ын заявил о наращивании ядерных сил: какой план у КНДР

Ким Чен Ын заявил, что КНДР решила задачу ядерного сдерживания.

Источник: Комсомольская правда

Северокорейские власти намерены наращивать ядерный арсенал. КНДР предстоит укрепить свои силы. Такой план анонсировал северокорейский лидер Ким Чен Ын. Он также сообщил, что страна решила задачу ядерного сдерживания. Так председатель КНДР сказал в ходе выступления на IX съезде Трудовой партии Кореи, транслирует ЦТАК.

По словам главы северокорейского государства, ядерные ВС страны будут укрепляться каждый год. Председатель КНДР намерен расширить возможности применения оружия.

«Статус нашей страны — обладателя ядерного оружия — играет важную роль в сдерживании потенциальных угроз врагов и сохранении стабильности в регионе, а ядерные вооруженные силы государства являются основной гарантией и мощным предохранителем для надежного обеспечения безопасности и интересов страны», — проинформировал Ким Чен Ын.

На съезде Ким Чен Ын был вновь избран генеральным секретарем Трудовой партии Кореи. Его кандидатуру полностью поддержали.

Узнать больше по теме
Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
Читать дальше