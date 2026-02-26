Эксперт Бизиков: нерест завезенной горбуши обогащает северные реки Таймыра

«Это положительное влияние видно и на примере рек Дальнего Востока, где тихоокеанские лососи имеют промысловую численность и промысловое значение. Например, на реках Камчатки или Магаданского, Хабаровского краев их вход в реку повышает питательность водной экосистемы. Потому что рыба умирает, попадает на дно или на берега и кормит многочисленный бентос, планктон, береговых хищников. В условиях олиготрофных малокормных арктических водоемов появление такого мигранта как горбуша послужит биологическим насосом, который будет подкачивать в эту реку питательные вещества из экосистем прибрежных морей», — сказал Бизиков.