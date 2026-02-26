Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Бизиков: нерест завезенной горбуши обогащает северные реки Таймыра

Рыба умирает, попадает на дно или на берега и кормит многочисленный бентос, планктон, береговых хищников, отметил замдиректора по научной работе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Увеличивающийся на Таймыре нерест горбуши, завезенной в XX веке с Дальнего Востока в Северный Ледовитый океан, обогащает питательными веществами северные реки. Об этом заявил ТАСС заместитель директора по научной работе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Вячеслав Бизиков.

«Это положительное влияние видно и на примере рек Дальнего Востока, где тихоокеанские лососи имеют промысловую численность и промысловое значение. Например, на реках Камчатки или Магаданского, Хабаровского краев их вход в реку повышает питательность водной экосистемы. Потому что рыба умирает, попадает на дно или на берега и кормит многочисленный бентос, планктон, береговых хищников. В условиях олиготрофных малокормных арктических водоемов появление такого мигранта как горбуша послужит биологическим насосом, который будет подкачивать в эту реку питательные вещества из экосистем прибрежных морей», — сказал Бизиков.

Горбуша, по мнению ВНИРО, лишь повысит рыбохозяйственный потенциал реки Пясина, не оказывая влияния на ее кормовую базу. В силу своей биологии горбуша входит в реку только на размножение, переставая при этом питаться. Нерестится она в местах, которые не используют в качестве нерестилищ другие виды рыб, а выклюнувшиеся личинки скатываются из реки, практически тоже еще не питаясь, уточнил ученый.

С 2023 года ВНИРО совместно с «Норникелем» исследует состояние водных биоресурсов и среды их обитания. Институт будет проводить регулярные исследования до 2053 года. Таймырская экспедиция ВНИРО — это научный полигон отработки новых методов и технологий исследований водных экосистем рек и озер Арктики. В ходе экспедиции разрабатываются новые методы исследований, теоретические модели и технологии восстановления водных экосистем, которые в дальнейшем будут широко применяться при восстановлении других северных водных систем.

Узнать больше по теме
Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана. В материале приведены главные сведения о регионе.
Читать дальше