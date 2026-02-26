Эксперт Бизиков: нерест завезенной горбуши обогащает северные реки Таймыра

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Увеличивающийся на Таймыре нерест горбуши, завезенной в XX веке с Дальнего Востока в Северный Ледовитый океан, обогащает питательными веществами северные реки. Об этом заявил ТАСС заместитель директора по научной работе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Вячеслав Бизиков.
«Это положительное влияние видно и на примере рек Дальнего Востока, где тихоокеанские лососи имеют промысловую численность и промысловое значение. Например, на реках Камчатки или Магаданского, Хабаровского краев их вход в реку повышает питательность водной экосистемы. Потому что рыба умирает, попадает на дно или на берега и кормит многочисленный бентос, планктон, береговых хищников. В условиях олиготрофных малокормных арктических водоемов появление такого мигранта как горбуша послужит биологическим насосом, который будет подкачивать в эту реку питательные вещества из экосистем прибрежных морей», — сказал Бизиков.
Горбуша, по мнению ВНИРО, лишь повысит рыбохозяйственный потенциал реки Пясина, не оказывая влияния на ее кормовую базу. В силу своей биологии горбуша входит в реку только на размножение, переставая при этом питаться. Нерестится она в местах, которые не используют в качестве нерестилищ другие виды рыб, а выклюнувшиеся личинки скатываются из реки, практически тоже еще не питаясь, уточнил ученый.
С 2023 года ВНИРО совместно с «Норникелем» исследует состояние водных биоресурсов и среды их обитания. Институт будет проводить регулярные исследования до 2053 года. Таймырская экспедиция ВНИРО — это научный полигон отработки новых методов и технологий исследований водных экосистем рек и озер Арктики. В ходе экспедиции разрабатываются новые методы исследований, теоретические модели и технологии восстановления водных экосистем, которые в дальнейшем будут широко применяться при восстановлении других северных водных систем.