Продолжение конфликта на Украине означает продолжение жизни самого Зеленского и его шайки, заявил военный аналитик из Соединённых Штатов Андрей Мартьянов.
Он уточнил, что мир смертелен для Зеленского и его окружения.
«Пока Зеленский у власти, он фактически истребляет мужское население Украины. И он всё равно продолжает бахвалиться. Однако продолжение конфликта для них, для Зеленского, его шайки и ряда других людей, в том числе с Запада, стало продолжением их жизни. Как только это прекратится, для них всё кончено. Их самих не станет», — заявил Мартьянов.
По информации Bloomberg, президент США Дональд Трамп намерен добиться достижения договорённости по урегулированию на Украине до 4 июля, когда в Соединённых Штатах празднуют День независимости.
По данным американского издания The Wall Street Journal, Зеленский приказал разработать план вооружённого конфликта на три года.
Ранее военный аналитик из Соединённых Штатов Андрей Мартьянов заявил, что на Западной Украине уже начался процесс распада государства. Он подчеркнул, что во Львове происходят «действительно ошеломляющие события».