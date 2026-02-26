Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три «умные» спортивные площадки и модульное сооружение появятся в Приангарье

Иркутская область, НИА-Байкал — Министерство спорта Иркутской области подвело итоги отбора муниципальных образований для предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств на покупку и монтаж оборудования для создания «умных» спортивных площадок в 2026 году.

Источник: НИА Байкал

«Победителями отбора на “умные” спортивные площадки признаны Свирск, Братск, Иркутский муниципальный округ. Модульное спортивное сооружение с универсальным спортивным залом должно появиться в Иркутске. Данные мероприятия реализуются по государственной программе РФ “Развитие физической культуры и спорта” (“Спорт России”) и направлены на создание спортивной инфраструктуры в муниципальных образованиях для занятий физической культурой и спортом», — рассказал заместитель министра спорта Иркутской области Владимир Удовенко.

«Умные» спортивные площадки в Свирске и поселке Маркова Иркутского муниципального округа представляют собой плоскостное спортивное сооружение, предназначенное для занятий баскетболом, футболом, хоккеем и другими видами спорта. В комплект входит оборудование для воркаута (турники, брусья, рукоходы и другое), уличные хоккейные борта, футбольные и хоккейные ворота, баскетбольные стойки, покрытие для универсальной площадки, резиновая плитка для спортивной площадки для воркаута и другое.

«Умную» спортивную площадку в Братске также будут монтировать на открытом воздухе. В комплект оборудования входят: уличные тренажеры, комплект для воркаута, трибуна, покрытие для универсальной площадки для баскетбола, футбола, волейбола, резиновая плитка для спортивной площадки для воркаута, ограждение с футбольными воротами, баскетбольными стойками, уличными стойками для волейбола и другое.

Модульное спортивное сооружение в Иркутске будет представлять собой универсальный спортивный зал с раздевалками, медицинским кабинетом, административными и вспомогательными помещениями, сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области.

«Такие спортивные объекты ранее уже создавались в муниципальных образованиях Иркутской области. Например, в прошлом году “умная” спортивная площадка была открыта в деревне Грановщина Иркутского муниципального округа рядом со школой. В Черемхово появился модульный спортивный комплекс “Победа”, который востребован у жителей города», — отметил Владимир Удовенко.