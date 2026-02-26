Три «умные» спортивные площадки и модульное сооружение появятся в Приангарье

«Умные» спортивные площадки в Свирске и поселке Маркова Иркутского муниципального округа представляют собой плоскостное спортивное сооружение, предназначенное для занятий баскетболом, футболом, хоккеем и другими видами спорта. В комплект входит оборудование для воркаута (турники, брусья, рукоходы и другое), уличные хоккейные борта, футбольные и хоккейные ворота, баскетбольные стойки, покрытие для универсальной площадки, резиновая плитка для спортивной площадки для воркаута и другое.