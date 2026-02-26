Чиновника в Емельяновском районе заподозрили в махинациях с землёй лесфонда

По версии следствия, в мае 2021 года обвиняемый, занимая тогда пост руководителя управления земельно-имущественных отношений администрации Емельяновского района, незаконно передал в частную собственность местному жителю участок, который на самом деле относился к государственному лесному фонду. Чиновник знал об этом, но всё равно оформил сделку.