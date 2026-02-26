Чиновника в Емельяновском районе заподозрили в махинациях с землёй лесфонда

Следователи возбудили уголовное дело в отношении руководителя МКУ «Центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления Солонцовского сельсовета». Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями, сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю.
По версии следствия, в мае 2021 года обвиняемый, занимая тогда пост руководителя управления земельно-имущественных отношений администрации Емельяновского района, незаконно передал в частную собственность местному жителю участок, который на самом деле относился к государственному лесному фонду. Чиновник знал об этом, но всё равно оформил сделку.
Участок был продан всего за 111 тысяч рублей, хотя его реальная кадастровая стоимость составляла 4,5 миллиона. Такая сделка нанесла серьёзный урон интересам общества и государства.
Уголовное дело возбуждено по материалам УЭБиПК ГУ МВД по Красноярскому краю. Суд отправил фигуранта под домашний арест.
