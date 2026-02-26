В Минздраве сообщили о появлении российского робота-хирурга: Мурашко рассказал, в какие больницы он поедет в первую очередь

В России зарегистрировали первого отечественного робота-хирурга, являющегося аналогом известного хирургического робота «да Винчи». Его уже можно поставлять в российские медучреждения для увеличения скорости лечения пациентов. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«В Российской Федерации зарегистрирована новая роботизированная установка для хирургии отечественного производства. Она уже сегодня может поставляться в медицинские организации как в федеральные, так и региональные. Это новый формат хирургической помощи», — сказал министр.
Первыми больницами, где появятся такие роботы, будут те, которые нуждаются в развитии высокотехнологичной помощи. Мурашко добавил, что эта новинка поможет увеличить скорость лечения и темпы выздоровления пациентов.
Напомним, российский робот-хирург впервые провел операцию восемь лет назад. Тогда пациентом робота была свинка.
В 2010 году в Пизанской университетской больнице впервые в истории пересадку поджелудочной железы сделали не обычные врачи, а знаменитый робот-хирург «Да Винчи».
А в 2022 году впервые в истории медицины робот-хирург провел операцию на кишечнике свиньи и действовал при этом совершенно самостоятельно от старта процесса и до завершения.