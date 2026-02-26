В Нижнеудинске сотрудникам коммунальной фирмы вернули 18 млн рублей

В Нижнеудинске сотрудникам коммунальной фирмы вернули долг по зарплате в размере 18 миллионов рублей. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-служба ГУФССП России по Иркутской области, работники предприятия, предоставляющего услуги тепло- и водоснабжения, не получали оплату в течение восьми месяцев 2025 года. Это стало поводом для обращения в комиссию по трудовым спорам.
— Судебные приставы получили документы для взыскания. Они объединили несколько дел и выяснили, что размер задолженности. Более 18 миллионов рублей хватило, чтобы полностью выплатить зарплату всем работникам, — уточнили в ведомстве.
Права трудящихся были восстановлены. Кроме того, с организации взыскали и перечислили в федеральный бюджет исполнительский сбор, превышающий два миллиона рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре мужчина подделал документы для получения посылок из-за рубежа.