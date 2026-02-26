В Приморье мальчик выстрелил из пневматики в лицо 12-летнему другу во время игры

В Санкт-Петербурге подросток выстрелил из пневматического пистолета в случайную прохожую. Инцидент произошел вечером 28 января у торгового комплекса «Академ-Парк» в Калининском районе. Девушка получила ранение в голову. Перед этим она видела группу подростков, один из которых держал оружие.