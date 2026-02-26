В Приморье мальчик выстрелил из пневматики в лицо 12-летнему другу во время игры

В Приморском крае 12-летний подросток получил пулевое ранение в лицо во время игры с пневматической винтовкой, которую дети взяли без спроса у взрослых. Об этом сообщили в пресс-службе Краевой клинической больнице № 2 Владивостока.
Пуля попала мальчику в щеку, прошла до зачелюстной ямки и остановилась в месте выхода ветвей лицевого нерва, чудом не задев их.
— В расположении снаряда заключалась основная сложность вмешательства. Чтобы сохранить нервы, хирургам пришлось проделать тончайшую работу, — говорится в сообщении.
Спустя три дня ребенка выписали на амбулаторное лечение. Врачи напомнили взрослым о необходимости хранить оружие в недоступном для детей месте и предупредили, что игры с ним могут привести к необратимым последствиям.
В Санкт-Петербурге подросток выстрелил из пневматического пистолета в случайную прохожую. Инцидент произошел вечером 28 января у торгового комплекса «Академ-Парк» в Калининском районе. Девушка получила ранение в голову. Перед этим она видела группу подростков, один из которых держал оружие.