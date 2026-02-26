За травмы из-за гололеда в России можно взыскать до 350 тысяч рублей

Россияне, которые получили травму из-за гололеда, могут требовать компенсацию. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.
По его словам, суды нередко взыскивают в пользу пострадавших 300−350 тысяч рублей. Эти деньги могут покрыть лечение и другие расходы.
Закон позволяет требовать оплату медицинских услуг, компенсацию потерянного заработка на время больничного, расходы на реабилитацию, услуги юристов и моральный вред. Такие нормы прописаны в Гражданском кодексе РФ.
Депутат напомнил, что важно правильно зафиксировать происшествие. Нужно сфотографировать место падения, найти свидетелей и сохранить все чеки за лечение.
Ответственность за уборку территории лежит на тех, кто обязан ее содержать. Во дворе дома — это управляющая компания, у магазина — собственник или арендатор, на тротуарах и остановках — городские власти.
Свищев также допустил, что в будущем суммы компенсаций могут индексироваться с учетом роста прожиточного минимума.
