При упавшей инфляции в Омской области многое подорожало

В отделении Омск Банка России в четверг, 26 февраля 2026 года, сообщили об инфляционной ситуации в регионе. Цены в Омской области в январе 2026 года по сравнению с декабрем 2025 года, по данным Росстата, выросли на 1,9%. В ЦБ уточнили, годовая инфляция при этом продолжила снижаться уже девятый месяц подряд и составила 4,9%.
«В январе заметно выросли в цене овощи, особенно огурцы и помидоры. Из-за сильных морозов выросли расходы на обогрев теплиц, а из-за подорожавшего топлива — на доставку. Эти затраты производители и поставщики включали в цены. Выросли цены на чай, кофе и какао. В странах-производителях из-за плохой погоды был низкий урожай, их предложение на рынке уменьшилось, поэтому мировые цены выросли, а за ними — и цены в магазинах. Сахар, наоборот, продолжил дешеветь благодаря росту производства в стране и большим запасам в регионе», — пояснил управляющий Отделением Омск Банка России Владимир Антипов.
С его слов, стали дороже печатные издания, парфюмерия, косметика, моющие и чистящие средства. У компаний выросли расходы на логистику и зарплаты. Это отразилось в итоге и в ценах. Топливо в январе тоже подорожало в основном из-за повышения акцизов и НДС. Однако смартфоны и смарт-часы стали дешевле. Омичи активно их покупали перед новым годом, а в январе приходилось привлекать покупателей акциями и скидками. Некоторые гаджеты при этом стоили даже дешевле, чем год назад.
«Подорожали услуги предприятий культуры. В праздники омичи активно ходили в кино, театры и музеи, поэтому организациям было легче перенести в цены издержки, которые росли предыдущие месяцы. Подорожал зарубежный туризм — в январе омичи начинают планировать отпуска и покупать путевки в пиковые сезоны на популярные направления. Выросла стоимость проезда в общественном транспорте. Перевозчики сообщили о росте затрат на обслуживание техники, топливо и оплату труда. Также подорожали жилищно-коммунальные услуги из-за индексации тарифов с начала года», — заявил Антипов.
Управляющий также отметил, что после длительного снижения годовая инфляция в России в январе ожидаемо повысилась и составила 6%.
Однако он объяснил это не разворотом тренда, а результатом влияния разовых факторов. Заявлено, что после их исчерпания инфляция вновь замедлится. По прогнозу Банка России, в 2026 году она снизится до 4,5−5,5%, а в 2027 году и в дальнейшем будет находиться на цели вблизи 4%.