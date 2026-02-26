При упавшей инфляции в Омской области многое подорожало

С его слов, стали дороже печатные издания, парфюмерия, косметика, моющие и чистящие средства. У компаний выросли расходы на логистику и зарплаты. Это отразилось в итоге и в ценах. Топливо в январе тоже подорожало в основном из-за повышения акцизов и НДС. Однако смартфоны и смарт-часы стали дешевле. Омичи активно их покупали перед новым годом, а в январе приходилось привлекать покупателей акциями и скидками. Некоторые гаджеты при этом стоили даже дешевле, чем год назад.