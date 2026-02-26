Во Владивостоке на Патрокле появится детсад на 90 мест

Первый муниципальный детский сад, расположенный прямо в жилом доме на Патрокле, намереваются открыть этой осенью в доме на Сочинской, 17 во Владивостоке. По данным администрации города, филиал на 90 мест разместят на первом этаже новостройки в жилом комплексе «Миля». Запустить его планируют к 1 сентября. По информации мэрии, сад станет структурным подразделением уже работающего детского сада № 167. Всего в саду на Сочинской, 17 рассчитывают разместить четыре группы. Общая площадь помещений составляет порядка 1,6 тысячи квадратных метров.