Во Владивостоке на Патрокле появится детсад на 90 мест

Первый муниципальный детский сад, расположенный прямо в жилом доме на Патрокле, намереваются открыть этой осенью в доме на Сочинской, 17 во Владивостоке. По данным администрации города, филиал на 90 мест разместят на первом этаже новостройки в жилом комплексе «Миля». Запустить его планируют к 1 сентября. По информации мэрии, сад станет структурным подразделением уже работающего детского сада № 167. Всего в саду на Сочинской, 17 рассчитывают разместить четыре группы. Общая площадь помещений составляет порядка 1,6 тысячи квадратных метров.
Как пишут «Новости VL.ru», помещения под сад город выкупил у застройщика «Миля» в декабре 2025 года. Сумма сделки составила около 203 млн рублей. К этому моменту в блоке уже действовали инженерные сети и был завершён косметический ремонт. Учреждение оставалось оснастить оборудованием и подготовить к приёму детей.
Сейчас в Патрокле уже работают два отдельно стоящих муниципальных сада на 240 мест каждый — на Сочинской, 14 и Архангельской, 25. Оба относятся к детскому саду № 167. Новый филиал в жилом доме станет для микрорайона третьим муниципальным садом и первым, который расположат прямо в многоэтажке.
Ранее власти сообщали, что часть помещений детсада № 167 также намереваются переоборудовать под школьные классы. Это нужно, чтобы обеспечить местами будущих первоклассников из этого района.