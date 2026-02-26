Град ударов со всех сторон: генерал Попов рассказал о расплате за Смоленск

Ночь на 25 февраля стала одной из самых трагических для Смоленской области с начала конфликта.
Массированная атака беспилотников, нацеленная на гражданское предприятие, унесла жизни семерых человек. Заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов в эксклюзивной беседе с aif.ru проанализировал тактику врага и рассказал, когда и как Киев получит жесткий ответ на этот удар.
Кровавый след «Бабы-Яги»: что произошло в Верхнеднепровском.
Силы противовоздушной обороны отразили одну из самых массированных атак на регион. Небо над областью закрывали от 14 вражеских беспилотников самолетного типа. Однако, несмотря на работу ПВО, противнику удалось нанести удар по стратегическому объекту — предприятию азотных удобрений ПАО «Дорогобуж» в поселке Верхнеднепровский.
Последствия оказались ужасающими. По последним данным, жертвами атаки стали семь человек. Несколько сотрудников предприятия получили ранения различной степени тяжести.
Губернатор Василий Анохин подтвердил, что в результате падения обломков и попадания БПЛА на заводе вспыхнул сильный пожар, во второй половине дня 25 февраля его ликвидировали.
Откуда прилетели дроны: две версии генерала.
Главный вопрос, который волнует жителей и экспертов: откуда именно были запущены беспилотники, преодолевшие сотни километров? Владимир Попов, комментируя ситуацию, назвал два наиболее вероятных сценария, исключив случайность произошедшего.
Первый вариант — классический пуск с территории противника.
«Смоленск — большой город, который находится фактически рядом с теми местами, где идут боевые действия. Напрямую примерно 200 км. Это не очень большое расстояние, поэтому беспилотники могли запустить с территории Украины. К тому же налет был большим, массированным, значит, он был организован силами и средствами наземных подразделений ВСУ», — сказал он.
Однако генерал склоняется ко второму, более коварному сценарию. По его мнению, массированный удар по заводу в «Дорогобуже» — это почерк диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), действующих в приграничье.
«Диверсионные группы могли пройти ближе к линии соприкосновения, подобрать удобные места и организовать запуск. Это наиболее реальный сценарий», — добавил военный эксперт, подчеркнув, что ДРГ ВСУ действуют исподтишка, нанося удары по мирным объектам и инфраструктуре.
Месть неизбежна: по каким целям ударит Россия.
Киев, судя по всему, просчитался, надеясь, что атака на глубокий тыл останется безнаказанной. Владимир Попов заявил, что ответ России за гибель мирных граждан в Смоленской области будет не просто быстрым, а комплексным и сокрушительным.
По словам генерала, в ближайшие дни мы станем свидетелями кардинального изменения интенсивности боевых действий на северном направлении.
Буферная зона и линия фронта.
Первое, что произойдет — это активизация наземных сил.
«В зоне спецоперации российские войска, расположенные в северной части боевых действий, проявят себя уже в ближайшее время. Они постараются еще больше зачистить территорию и отодвинуть линию соприкосновения еще дальше от границы, чтобы расширить зону безопасности, то есть буферную зону», — сказал Попов.
Энергетика и логистика.
Чтобы лишить врага возможности повторять такие вылазки, под удар попадет критическая инфраструктура Украины. Попов уточнил, что более интенсивными станут удары по энергетическим объектам, а также по железнодорожным станциям и узлам.
«Это нужно, чтобы создать противнику трудные условия по ротации войск и доставке военных грузов», — пояснил эксперт.
Сроки названы: в прицеле заводы дронов и центры управления.
Особое внимание будет уделено уничтожению производственной базы ВСУ. Генерал прямо указал, что возмездие настигнет те места, где куется угроза для российских регионов.
«Конечно, под удар попадут военные предприятия, на которых собирают беспилотники для ВСУ и производят комплектующие для дронов, а также центры принятия решений, командные пункты армейского назначения. Могут участиться удары по военным аэродромам Украины, откуда, кстати, могли запустить атаковавшие Смоленскую область беспилотники», — отметил Попов.
Владимир Попов не сомневается, что промедление в этой ситуации смерти подобно. Ответ должен быть показательным, чтобы противник навсегда забыл дорогу к российским заводам и мирным городам. Он резюмировал с предельной жесткостью:
«ВСУ действуют подло, играться с ними никто не будет, нет надежды, что они придут в сознание. Они только и делают, что пытаются исподтишка навредить. Ответ не заставит себя ждать, я думаю, через сутки-двое мы все увидим», — подчеркнул военный.