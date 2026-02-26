Овечкин не набрал очков в матче НХЛ с «Филадельфией»

ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Филадельфии».
Встреча прошла в ночь на четверг по московскому времени и завершилась победой «Вашингтона» со счетом 3:1.
Овечкин провел 60-й матч в текущем сезоне, на счету россиянина 22 гола и 26 голевых передач. Также очков в матче не набрал российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков. В 56 играх форвард набрал 29 очков (13 голов + 16 голевых передач).
«Вашингтон» и «Филадельфия» выступают в Столичном дивизионе, «Вашингтон» располагается на четвертом месте с 67 очками после 60 матчей. «Филадельфия» идет на шестой позиции с 61 очками после 57 встреч.
В следующем матче «Вашингтон» примет «Вегас» в ночь на 28 февраля по московскому времени, «Филадельфяи» днем ранее на выезде сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс».
Ранее ТАСС сообщал, что Овечкин еще не принял решения относительно своего будущего в «Вашингтоне».