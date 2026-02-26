МВФ спрогнозировал рост госдолга США до 140 процентов ВВП к 2031 году

Государственный внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 февраля текущего года составлял 61,97 миллиарда долларов, это произошло впервые с 2006 года. Так, на 1 января 2006 года внешний государственный долг составлял 76,5 миллиарда долларов, а на 1 января 2007 года — 52 миллиарда долларов и потом не превышал отметку 60 миллиардов долларов, следует из данных Министерства финансов России.