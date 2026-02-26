МВФ спрогнозировал рост госдолга США до 140 процентов ВВП к 2031 году

При сохранении текущих темпов роста дефицита бюджета государственный долг США достигнет 140 процентов ВВП к 2031 году. Об этом говорится в оценке МВФ о состоянии американской экономики.
— При нынешних подходах дефицит ожидается на уровне семи-восьми процентов ВВП, что приведет к достижению правительственного долга 140 процентов ВВП к 2031 году, — говорится в документе, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Отмечается, что такой уровень задолженности угрожает стабильности не только экономики США, но и всего мира. Для разрешения ситуации фонд рекомендует Вашингтону разработать четкий план фискальной консолидации.
По данным Минфина США, на 24 февраля госдолг страны достиг 37,787 триллиона долларов, увеличившись за год более чем на 1,5 триллиона.
Государственный внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 февраля текущего года составлял 61,97 миллиарда долларов, это произошло впервые с 2006 года. Так, на 1 января 2006 года внешний государственный долг составлял 76,5 миллиарда долларов, а на 1 января 2007 года — 52 миллиарда долларов и потом не превышал отметку 60 миллиардов долларов, следует из данных Министерства финансов России.