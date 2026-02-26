Ушел вслед за дочкой: какими были последние дни лидера ВИА «Ариэль» Геппа

Один из основоположников и ключевых фигур челябинского ансамбля «Ариэль» Ростислав Гепп ушёл из жизни на 75-м году. Об этом aif.ru сообщили люди из его близкого окружения.
Ростислав Гепп с коллективом внес большой вклад в популяризацию русской народной песни и произведений советских композиторов, отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Как складывалась судьба Ростислава Геппа и что стало причиной ухода из жизни — в материале aif.ru.
На здоровье не жаловался.
Руководитель легендарного ВИА «Ариэль» Ростислав Гепп перед смертью не жаловался на здоровье, поделился с aif.ru его друг и коллега, композитор Владимир Батраков.
«Последняя наша встреча была на концерте в июне, я выходил на сцену в составе группы “Ариэль”, с тех пор только созванивались, мне Стас на здоровье не жаловался», — сказал он.
По словам коллег, всего за 10 дней до трагедии, 14 февраля, Гепп уверенно выступал на сцене, и ничто не намекало на скорую беду.
«Ещё 14-го числа пел на нашем концерте “Тишину”. Невозможно поверить», — отметил челябинский музыкант и композитор Сергей Четвертак.
В ансамбле «Ариэль» сообщили, что Ростислав Гепп умер 24 февраля. Его коллеги в беседе с aif.ru уточнили: родные пока воздерживаются от комментариев о причинах ухода.
Пережил смерть дочери.
За полгода до собственной кончины Ростислав Гепп пережил тяжелейшую утрату — смерть дочери Полины.
Полине было 46 лет. Она скончалась 30 сентября 2025 года. Ее похоронили на Ново-Ямском кладбище в Московской области. Что стало причиной ее смерти — также не уточняется.
22 февраля дочь Ростислава Геппа должна была отпраздновать день рождения, всего спустя два дня после этого ее отец скончался.
Чем известен Ростислав Гепп.
Ростислав Гепп родился 14 ноября 1951 года в Златоусте. С школьных лет он погрузился в музыку, выступая в местном ансамбле. В 1968-м поступил в Челябинский институт культуры, а в 1972-м с отличием завершил дирижерско-хоровой факультет.
С 1974 года он стал неотъемлемой частью «Ариэля» — как вокалист, клавишник и флейтист. С 1989-го возглавил коллектив, мастерски аранжируя народные песни в духе фолк-рока и сочиняя хиты вроде «Храни меня, дождь», «Ветер», «Алёнушка».
Помимо популярных песен вроде «В краю магнолий» и «Баба-Яга», коллектив «Ариэль» создавал масштабные рок-оперы: «Сказание о Емельяне Пугачёве», «Мастера», «За землю русскую».
В 2004 году Ростиславу Олеговичу присвоили звание заслуженного артиста России.
Похороны Ростислава Геппа пройдут 28 февраля на Преображенском кладбище в Челябинске.