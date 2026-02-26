Красноярку оштрафовали на 1 млн рублей за взятку преподавателю института

В пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры рассказали, что подсудимая предоставляла платные услуги по подготовке курсовых и контрольных работ. В 2024 году она передала взятку 199 тыс. рублей преподавателю Красноярского института железнодорожного транспорта. За это она хотела, чтобы обучающиеся вуза приобретали подготовленные ею материалы для положительной сдачи промежуточной аттестации по предметам.