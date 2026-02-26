Красноярский край обеспечил половину прироста запасов платиноидов в России

Россия существенно пополнила стратегические запасы металлов платиновой группы. По данным Роснедр, в 2025 году общий прирост ресурсов МПГ в стране превысил 46 тонн. Причём основной вклад внесли два региона: Красноярский край и Челябинская область. Об этом сообщает ТАСС.
В Красноярском крае за счёт геологоразведки на Западном фланге Октябрьского месторождения в Норильском промышленном районе прирост составил 26,696 тонны платиноидов. Речь идёт о медно-никелевых рудах, содержащих ценные компоненты.
В Челябинской области на Томинском месторождении меди к ранее учтённым запасам золота и серебра впервые добавили платину и палладий. Их суммарный прирост там достиг 19,413 тонны.
Таким образом, Красноярский край обеспечил более половины общероссийского прироста стратегически важного сырья.
Ранее мы сообщали, что чиновника в Емельяновском районе заподозрили в махинациях с землёй лесфонда.