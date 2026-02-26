Красноярский край обеспечил половину прироста запасов платиноидов в России

Россия существенно пополнила стратегические запасы металлов платиновой группы. По данным Роснедр, в 2025 году общий прирост ресурсов МПГ в стране превысил 46 тонн. Причём основной вклад внесли два региона: Красноярский край и Челябинская область. Об этом сообщает ТАСС.