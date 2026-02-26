Долиной пообещали подарить новую квартиру

Сейчас Долина живёт в съёмной квартире, хотя у неё есть дом в Подмосковье площадью более 600 кв. м и двухкомнатная квартира в Лефортово (50 кв. м), где она зарегистрировалась, но переезжать не стала. Друзья не раз предлагали помочь деньгами для расчёта с покупательницей Полиной Лурье, но Долина ждала решения суда. Верховный суд в итоге признал права Лурье, и ключи от квартиры в Хамовниках передали новой владелице.