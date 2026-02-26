Долиной пообещали подарить новую квартиру

Сейчас Долина живёт в съёмной квартире, хотя у неё есть дом в Подмосковье площадью более 600 кв. м и двухкомнатная квартира в Лефортово (50 кв. м), где она зарегистрировалась, но переезжать не стала. Друзья не раз предлагали помочь деньгами для расчёта с покупательницей Полиной Лурье, но Долина ждала решения суда. Верховный суд в итоге признал права Лурье, и ключи от квартиры в Хамовниках передали новой владелице.
Растегин уверен, что артистка справится: «Она сильная женщина. Своя квартира у неё будет, талант у неё бесспорный». По его словам, несмотря на потерю крупной суммы, она не одинока в своей беде — от действий мошенников страдают миллионы россиян.
Напомним, афера с недвижимостью Ларисы Долиной дошла до логического финала: в 2024 году мошенники, прикинувшись силовиками и банкирами, развели певицу на 317 миллионов рублей, которые уплыли на липовые счета. Организаторы схемы получили от четырёх до семи лет тюрьмы, а элитное жильё певицы в Хамовниках официально перешло покупательнице Полине Лурье. Но четверо фигурантов дела о квартире Ларисы Долиной не смирились с приговором и дружно подали апелляцию.
Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.