Более 50% опрошенных россиян регулярно перерабатывают и задерживаются в офисах

Там также отмечается, что 22% респондентов считают источником проблемы переработок в офисе недостаток квалифицированных сотрудников. Для 21% россиян переработки связаны с отсутствием мотивации быстрее заканчивать дела, поскольку вне работы интересов у них нет. Еще четверть опрошенных связывают переработки с хаотичным планированием, а именно с постановкой срочных задач в конце рабочего дня. И всего 7% пожаловались на избыток совещаний и задержку согласований. В то же время есть и те, кто перерабатывает по своему желанию, стремясь к карьерному росту (25%).