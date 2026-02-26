Более 50% опрошенных россиян регулярно перерабатывают и задерживаются в офисах

СОЧИ, 26 февраля. /ТАСС/. Свыше 50% россиян регулярно перерабатывают и задерживаются в офисах в пределах одного-двух часов, следует из результатов опроса девелопера «Сумма элементов», с которыми ознакомился ТАСС. Среди основных причин переработок жители России выделили недостаток квалифицированных кадров и хаотичное планирование.
«Около трети участников опроса (29%) признались, что перерабатывают ежедневно от двух часов и более. Задерживаются на один-два часа еще 10%, а 12% — проводят в офисах после окончания рабочего дня в пределах часа. Оставшимся 49% удается уходить вовремя и выдерживать баланс личного и рабочего времени», — говорится в материалах исследования девелопера.
Там также отмечается, что 22% респондентов считают источником проблемы переработок в офисе недостаток квалифицированных сотрудников. Для 21% россиян переработки связаны с отсутствием мотивации быстрее заканчивать дела, поскольку вне работы интересов у них нет. Еще четверть опрошенных связывают переработки с хаотичным планированием, а именно с постановкой срочных задач в конце рабочего дня. И всего 7% пожаловались на избыток совещаний и задержку согласований. В то же время есть и те, кто перерабатывает по своему желанию, стремясь к карьерному росту (25%).
Кроме того, результаты опроса показали, что «в вопросах компенсации сверхурочной работы работодатели не часто проявляют социальную ответственность». Так, лишь пятая часть респондентов подтвердила, что их переработки оплачиваются дополнительно в рамках Трудового кодекса РФ. 16% получают выплаты за работу в выходные, а у 13% опрошенных переработки компенсируются дополнительными свободными днями. Для большинства же (51%) дополнительные нагрузки считаются нормой, поэтому никак не компенсируются.
В исследовании также уточняется, что о поощрении сверхурочной занятости со стороны руководства сообщила почти треть опрошенных (29%). По наблюдениям 17% топ-менеджмент не поощряет переработки напрямую, но выделяет «трудоголиков» среди сотрудников, а 26% уверены, что руководство не обращает внимания на соблюдение рабочего графика. При этом, согласно данным опроса, 28% руководителей «категорически не поощряют практику переработки».
Аналитики девелопера в рамках исследования опросили 1,3 тыс. жителей России в возрасте от 18 до 60 лет.