Участники шоу «Титаны» показали, как выглядят настоящие мужчины на растяжке. Фото мускулистых и горячих спортсменов

Напомним, вместе с другими представителями Красноярского края — Виктором Михайловым и Артёмом Гришиным — Дмитрий уже вышел в шестой этап шоу. В последнем выпуске ему пришлось доказывать право остаться в проекте: проиграв в основном состязании, он попал в испытание на вылет. Атлетам предстояло удерживать над головой 10-килограммовый бодибар одной рукой. Четверо сдавшихся должны были покинуть проект. Благодаря олимпийской выдержке и характеру Труненков справился с задачей и продолжает борьбу.