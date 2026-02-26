Участники шоу «Титаны» показали, как выглядят настоящие мужчины на растяжке. Фото мускулистых и горячих спортсменов

В Москве прошла закрытая тренировка для участников шоу «Титаны. Битва сезонов» и блогеров, организованная телеканалом ТНТ. Атлеты, привыкшие к экстремальным силовым нагрузкам, на этот раз сосредоточились на восстановлении и работе с глубокими мышечными слоями. Кадры с тренировки, на которых подтянутые спортсмены выполняют упражнения на растяжку, уже привлекли внимание поклонников.
Одним из участников мероприятия стал олимпийский чемпион из Красноярского края Дмитрий Труненков, который сейчас борется за победу в битве сезонов. Титулованный спортсмен оценил пользу такого формата активности и объяснил, почему даже опытным атлетам стоит уделять внимание стретчингу.
«Стретчинг давно перестал быть просто разминкой для спортсменов и стал полноценной тренировкой. Он помогает снять мышечное напряжение, улучшает подвижность суставов и ускоряет восстановление после нагрузок. Это важная часть подготовки, если хочешь чувствовать себя свободнее и увереннее в собственном теле», — поделился Труненков.
Напомним, вместе с другими представителями Красноярского края — Виктором Михайловым и Артёмом Гришиным — Дмитрий уже вышел в шестой этап шоу. В последнем выпуске ему пришлось доказывать право остаться в проекте: проиграв в основном состязании, он попал в испытание на вылет. Атлетам предстояло удерживать над головой 10-килограммовый бодибар одной рукой. Четверо сдавшихся должны были покинуть проект. Благодаря олимпийской выдержке и характеру Труненков справился с задачей и продолжает борьбу.