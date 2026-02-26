«Современный колониализм»: В МИД России раскрыли, за что Запад наказывает Иран, Кубу и Венесуэлу

«К сожалению, в последнее время современные практики колониализма все более прочно укореняются в арсенале западных стран, которые не стесняются использовать их для сохранения доминирования на мировой арене», — отметил дипломат.
В качестве примера Логвинов привел Иран, Венесуэлу и Кубу, куда Запад вмешивается уже неприкрыто. Сомневаться не приходится, заключил дипломат, эти страны наказываются на стремление к самостоятельной внешней политике.
Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Вашингтон ради цели добиться смены власти на Кубе готов вероломно вмешиваться в дела других суверенных государств.
