Холодное водоснабжение вернули в 52 дома в зоне ЧС в Бодайбо

IrkutskMedia, 26 февраля. В Бодайбо продолжаются восстановительные работы в зоне чрезвычайной ситуации. С нарастающим итогом к сетям холодного водоснабжения подключены 52 жилых дома, в которых проживает 498 человек, из них 127 детей. В пресс-службе администрации города сообщили, что подачу холодной воды возобновили в 14 многоквартирных домах, в 30 домах блокированной застройки и восьми частных домах.
Специалисты отогрели 25 метров канализационных сетей и два колодца. В двух многоквартирных домах в районе МК-135 восстановили канализацию. Рабочие завершили работы по утеплению водовода.
На 26 февраля запланировано подключение к холодному водоснабжению шести домов, в которых проживают 57 человек, в том числе 15 детей. Также рабочие восстановят канализацию в четырёх многоквартирных домах, где проживают 69 человек, из них 18 детей.
Ранее агентство сообщало, что пострадавшие от коммунальной аварии жители Бодайбо получили выплаты полностью. Денежные средства перечислены 1616 заявителям. Общая сумма выплат составила 24,24 млн рублей.
Напомним, что последствия коммунальной аварии в Бодайбо продолжают устранять уже четвертую неделю. 30 января из-за сильных морозов промерз водовод, в результате чего была остановлена работа четырех котельных. Без отопления осталось более 140 жилых домов. Следователи СК возбудили уголовное дело по факту оказания МУП «Тепловодоканал» услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья граждан, а также ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками администрации Бодайбинского городского поселения при организации теплоснабжения жителей Бодайбо. Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе его расследования. Добавим, что администрация Бодайбо и района окажет материальную помощь всем пострадавшим от коммунальной аварии.
Добавим, что в Бодайбо завершён первый этап аварийно-восстановительных работ после чрезвычайной ситуации. Восстановлено теплоснабжение жилых домов и соцобъектов, все четыре котельные в зоне ЧС работают в штатном режиме.