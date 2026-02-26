Форвард «Тампы» Кучеров набрал три очка в матче НХЛ с «Торонто»

ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. «Тампа» обыграла «Торонто» со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Брэйден Пойнт (28-я и 57-я минуты), Гейдж Гонсалвес (28), Никита Кучеров (43). У «Торонто» отличился Мэттью Низ (58).
Кучеров также отметился двумя голевыми передачами. В 52 матчах текущего сезона россиянин забросил 30 шайб и отдал 64 голевые передачи. Кучеров довел число набранных очков в сезоне до 94, выйдя на второе место в гонке бомбардиров, обойдя канадского нападающего «Колорадо» Натана Маккиннона (93 очка; 40 голов + 52 голевые передачи). Лидером бомбардирской гонки является канадский форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (96; 34+62). Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 32 броска из 34. Вратарь одержал 28-ю победу в 38 матчах текущего сезона.
«Тампа» и «Торонто» выступают в Атлантическом дивизионе. «Тампа» возглавляет дивизион с 80 очками после 56 игр. «Торонто» идет на седьмом месте с 63 очками после 58 встреч. В следующем матче «Тампа» на выезде сыграет с «Каролиной» в ночь на 27 февраля по московскому времени. «Торонто» в этот же день на выезде встретится с «Флоридой».
В других матчах игрового дня «Баффало» на выезде со счетом 2:1 победил «Нью-Джерси», «Даллас» дома был сильнее «Сиэтла» (4:1).
Ранее ТАСС сообщал, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин не набрал очков в матче против «Филадельфии» (3:1).