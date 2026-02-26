Форвард «Тампы» Кучеров набрал три очка в матче НХЛ с «Торонто»

«Тампа» и «Торонто» выступают в Атлантическом дивизионе. «Тампа» возглавляет дивизион с 80 очками после 56 игр. «Торонто» идет на седьмом месте с 63 очками после 58 встреч. В следующем матче «Тампа» на выезде сыграет с «Каролиной» в ночь на 27 февраля по московскому времени. «Торонто» в этот же день на выезде встретится с «Флоридой».