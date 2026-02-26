Спрос на стейки в России упал на 8% за год

Цены на продукт резко подскочили. В денежном выражении рынок стейков вырос на 6% и достиг 71 миллиарда рублей. Годом ранее продажи росли и в весе, и в рублях. Сейчас люди экономят и чаще выбирают дешёвые альтернативы — котлеты или шницели.