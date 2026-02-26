Ричмонд
Спрос на стейки в России упал на 8% за год

Спрос на порционное мясо в России снизился по итогам 2025 года. Продажи стейков в натуральном выражении упали на 8% и составили 92 тысячи тонн.

Потребители стали меньше покупать дорогое мясо. Причина — падение покупательной способности и сокращение поголовья скота в стране, пишут «Ведомости».

Цены на продукт резко подскочили. В денежном выражении рынок стейков вырос на 6% и достиг 71 миллиарда рублей. Годом ранее продажи росли и в весе, и в рублях. Сейчас люди экономят и чаще выбирают дешёвые альтернативы — котлеты или шницели.

Эксперты добавляют, что на объёмы продаж повлияло аномально холодное лето. Сезон барбекю оказался короче обычного.

Ранее Life.ru сообщал, что продажи коньяка в России по итогам 2025 года снизились на 9,2%. Минимальные розничные цены и акцизы выросли. Падение коснулось в первую очередь некачественного импорта. Производители с хорошей репутацией только укрепили свои позиции.

Главные новости о рынке, компаниях и финансовых тенденциях ищите в разделе «Экономика» на Life.ru.