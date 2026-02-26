Ричмонд
Грузовой состав сошёл с рельсов на Сахалине

На Сахалине сошел с рельсов локомотив с 30 вагонами, пришлось отменить несколько поездов.

Источник: Комсомольская правда

Локомотив грузового поезда с 30 вагонами сошел с рельсов в Сахалинской области. О происшествии информирует пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства.

Сообщается, что люди при этом не пострадали, однако пришлось отменить несколько пригородных поездов, которые курсируют между населёнными пунктами Чехов и Холмск. Ожидается, что движение возобновится в четверг 26 февраля.

Ранее недалеко от населенного пункта Гоппенштайн в швейцарском кантоне Вале сошел с рельсов поезд.

Также сообщалось, что в Смоленске на перекрёстке у Медгородка произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей и трактора. Из-за аварии движение на участке полностью остановилось, образовалась многокилометровая пробка, сообщают очевидцы.

Тем временем жительница Волгограда погибла под колесами авто, перебегая дорогу в неположенном месте.