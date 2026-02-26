Грузовой состав сошёл с рельсов на Сахалине

Локомотив грузового поезда с 30 вагонами сошел с рельсов в Сахалинской области. О происшествии информирует пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства.
Сообщается, что люди при этом не пострадали, однако пришлось отменить несколько пригородных поездов, которые курсируют между населёнными пунктами Чехов и Холмск. Ожидается, что движение возобновится в четверг 26 февраля.
