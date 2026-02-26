Ричмонд
В Красноярске поздравили с 99-летием ветерана войны с Японией

В 1944-м его призвали в 37-й учебный стрелковый полк в Канске.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

В Советском районе Красноярска чествовали участника Великой Отечественной войны Дмитрия Парфеновича Мизяева. 99-летний ветеран принимал поздравления от главы администрации района Елены Ланиной и директора управляющей компании Дениса Козлова.

Дмитрий Мизяев родился в 1927 году. В 17 лет, в 1944-м, его призвали в 37-й учебный стрелковый полк в Канске. А уже через полгода молодой боец отправился на Сахалин — участвовать в боевых действиях против Японии.

Гости пожелали ветерану крепкого здоровья, долгих лет и заботы родных.

Ранее мы сообщали, что для старшего поколения ищут спортивные организации в Красноярском крае.