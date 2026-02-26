Ричмонд
Кучеров стал третьим россиянином с 700 голевыми передачами в НХЛ

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров достиг отметки в 700 голевых передач за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Юбилейный ассист пришёлся на матч против «Торонто Мейпл Лифс»: на 28-й минуте Кучеров отдал пас на Гейджа Гонсалвеса.

Источник: Life.ru

Голевая передача Кучерова на Гонсалвеса. Видео © Х / Tampa Bay Lightning.

Это достижение покорилось российскому форварду за 855 матчей. Он стал третьим россиянином в истории лиги, кому удалось сделать 700 результативных передач. Всего в матче, завершившимся победой «Тампы» со счётом 4:2, Кучеров набрал 3 (1+2) очка.

Лучшим ассистентом среди российских хоккеистов остаётся Евгений Малкин — на его счету 863 передачи в 1254 играх. Второе место занимает капитан «Вашингтона» Александр Овечкин с 752 передачами (1551 матч).

А ранее Кучеров поднялся на четвёртое место в списке лучших российских бомбардиров в истории регулярных чемпионатов НХЛ. Он отметился четырьмя результативными передачами в матче против «Нью-Джерси Дэвилз» (8:4), что позволило ему набрать 1034 очка (370 шайб и 664 голевых передачи) и обойти Александра Могильного (1032 очка).

Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.