Школьница из Астаны запустила стартап по размещению QR на могилах

Эксклюзивно для El.kz она рассказала о том, как создала цифровую платформу ONESOUL, которая помогает сохранять историю жизни и семейную память с доступом через QR-код, и о том, почему проект важен для каждого поколения.
Идея проекта возникла из личного опыта. Несколько лет назад Айжан потеряла дедушку, с которым была особенно близка. Тогда она впервые задумалась о том, как сохранить память о человеке для тех членов семьи, которые не успели его узнать.
По словам школьницы, именно это чувство стало отправной точкой проекта. Она начала собирать фотографии, видеозаписи и воспоминания, оформляя их в цифровом виде для младших родственников.
«Мне стало обидно, что мои брат и сестра не смогут узнать, каким человеком он был. Тогда я начала искать способ сохранить эту память и рассказать о нём через фото и видео», — вспоминает Айжан.
От семейной идеи к технологическому проекту.
Со временем личная инициатива переросла в полноценный стартап. Родители поддержали идею и помогли увидеть её практический потенциал. После этого началась работа над созданием приложения.
Сегодня ONESOUL функционирует как мобильная платформа, доступная также на компьютерах и планшетах. Пользователь может создать цифровую страницу памяти, где объединяются биография человека, фотографии, видеоматериалы и важные даты жизни.
Техническое решение проекта объединяет физический мир с виртуальным. Каждая страница памяти снабжается персональным QR-кодом, который можно разместить, к примеру, на надгробии. При его сканировании открывается история жизни человека, а также семейное древо, позволяющее проследить связь поколений вплоть до традиционного понятия жеті ата.
Платформа превращает данные о семье в живой архив, где сохраняются воспоминания, важные моменты жизни и связь между поколениями. Пользователи могут строить родовое древо до семи поколений, отмечать семейные связи и получать напоминания о памятных датах, что помогает поддерживать традиции и память о предках.
Кроме этого, приложение предлагает дополнительные сервисы, которые делают уход за памятью более удобным и практичным. В ONESOUL есть календарь годовщин и памятных дат, аудиозаписи молитв на казахском и русском языках, а также карты кладбищ с навигацией. Пользователи могут планировать заботу о захоронениях, заказывать памятники и цветы через платформу, что объединяет духовную и практическую ценность сервиса.
Цифровая память и вопросы безопасности.
Особое внимание команда уделила защите данных. Управлять страницей памяти могут только родственники, получившие доступ после активации QR-кода. Информация хранится в защищённой системе без рекламы и постороннего доступа.
По словам разработчицы, именно безопасность стала одной из самых сложных задач на этапе создания продукта. Для реализации проекта семья привлекла профессионального программиста, вместе с которым была выстроена техническая архитектура платформы.
Несмотря на недавний запуск, сервис уже получил первых пользователей, которые начали создавать собственные страницы памяти.
Почему обществу нужна цифровая память.
Айжан считает, что появление подобных сервисов связано с естественной цифровизацией жизни. Сегодня люди хранят фотографии, документы и воспоминания онлайн, и память о близких также постепенно переходит в цифровое пространство.
При этом проект задумывался не только как технологическое решение, но и как социальная инициатива.
«Это больше как социальный стартап. У него есть своя миссия, ну и также коммерческая модель, которая поможет для будущего развития приложения. Я надеюсь, что приложение сможет помочь людям справляться с утратой и сохранить чувство связи с близкими», — говорит она.
Поддержка и первые шаги стартапа.
До официального запуска о разработке практически никто не знал. Айжан делилась идеей только с родителями и командой проекта. После выхода приложения школьницу поддержали одноклассники, учителя и родственники.
Сейчас команда ожидает ответа по заявке в Astana Hub и рассматривает возможности партнёрств с различными организациями. В планах — сначала укрепить проект в Казахстане, а затем выйти на международный рынок.
Проект с социальной миссией.
Создательница рассматривает ONESOUL прежде всего как социальный стартап, который одновременно должен иметь устойчивую модель развития. В перспективе нескольких лет она видит платформу масштабным сервисом цифровой памяти, доступным пользователям в разных странах.
История ONESOUL показывает, как личная история может перерасти в технологическое решение общественного значения. Проект школьницы фактически предлагает новый формат сохранения семейной истории, соединяя уважение к предкам и возможности цифровой эпохи.