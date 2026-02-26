Школьница из Астаны запустила стартап по размещению QR на могилах

Кроме этого, приложение предлагает дополнительные сервисы, которые делают уход за памятью более удобным и практичным. В ONESOUL есть календарь годовщин и памятных дат, аудиозаписи молитв на казахском и русском языках, а также карты кладбищ с навигацией. Пользователи могут планировать заботу о захоронениях, заказывать памятники и цветы через платформу, что объединяет духовную и практическую ценность сервиса.