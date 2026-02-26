Ричмонд
В Башкирии утвердили пятилетнюю программу патриотического воспитания

В республике запустят трехэтапную программу поддержки талантов и волонтерства.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров подписал постановление, утверждающее программу патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи на 2026−2030 годы. Документ предполагает три этапа реализации.

В 2026 году предстоит разработать необходимую нормативную базу и механизмы работы системы. С 2027 по 2029 годы в регионе будут создавать условия и непосредственно заниматься воспитательной работой. В 2030 году планируется оценить эффективность проведенных мероприятий.

На программу выделено 2 миллиарда рублей, половина из них поступит из федерального бюджета. В рамках инициативы в республике будут развивать спортивную инфраструктуру, поддерживать талантливых подростков, вовлекать молодежь в волонтерство, обучать противостоянию угрозам, повышать престиж военной службы и продвигать традиционные ценности.

