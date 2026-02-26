В Башкирии утвердили пятилетнюю программу патриотического воспитания

Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров подписал постановление, утверждающее программу патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи на 2026−2030 годы. Документ предполагает три этапа реализации.
В 2026 году предстоит разработать необходимую нормативную базу и механизмы работы системы. С 2027 по 2029 годы в регионе будут создавать условия и непосредственно заниматься воспитательной работой. В 2030 году планируется оценить эффективность проведенных мероприятий.
На программу выделено 2 миллиарда рублей, половина из них поступит из федерального бюджета. В рамках инициативы в республике будут развивать спортивную инфраструктуру, поддерживать талантливых подростков, вовлекать молодежь в волонтерство, обучать противостоянию угрозам, повышать престиж военной службы и продвигать традиционные ценности.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.