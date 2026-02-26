Ричмонд
Водителей Владивостока предупредили о новых ограничениях на острове Русский

ВЛАДИВОСТОК, 26 февраля, ФедералПресс. Специалисты АО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания-ГенерацияСети» (АО «ДВУЭК-ГС») приступают к плановой модернизации участка тепловой магистрали, отходящей от Мини-ТЭЦ «Центральная», расположенной на острове Русский.

Источник: Аргументы и факты

«В связи с проведением земляных и монтажных работ на теплотрассе с 8 утра 10 марта до 23 часов 5 мая 2026 года будет ограничен проезд на участке Университетского проспекта в районе поселка Аякс», — сообщили в пресс-службе компании.

Основная задача предстоящих работ — улучшение параметров теплоснабжения зданий и сооружений на островной территории. На время проведения технологических мероприятий подача ресурса будет осуществляться по альтернативным, временно проложенным сетям, что позволит сохранить комфорт потребителей.

Напомним, на Русском острове начнется строительство новых кампусов ДВФУ. Как они будут выглядеть, рассказываем по ссылке.