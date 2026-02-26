Ричмонд
Зимний зажор: Названа причина тяги к жирному и сладкому в морозы

В холодное время года аппетит усиливается — и это не случайность. Доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ, кандидат медицинских наук Анастасия Лебедева в беседе с Life.ru объяснила, что причина кроется в физиологических механизмах терморегуляции.

Когда человек замерзает, организм начинает активнее расходовать энергию для сохранения тепла и поддержания нормальной температуры внутренних органов. Этот процесс ускоряет обмен веществ и повышает потребность в калориях, что и проявляется усилением аппетита.

Кроме того, холод влияет на гормональный фон. Уровень гормонов, регулирующих чувство голода и сытости — грелина и лептина — может меняться при низких температурах, что дополнительно стимулирует желание есть. В результате организм «требует» больше пищи, особенно богатой углеводами и жирами, которые быстрее обеспечивают энергией и помогают согреться.

Анастасия Лебедева.

Доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ, кандидат медицинских наук.

Особенно заметно это у людей, которые подолгу находятся на улице или занимаются зимними видами активности. В таких условиях естественно увеличиваются порции и возрастает тяга к более калорийным продуктам. Выбор пищи с высокой энергетической плотностью помогает быстрее компенсировать потери тепла.

«Усиление голода в холодное время года — нормальная адаптивная реакция организма. Однако для поддержания здоровья важно отдавать предпочтение полноценной и сбалансированной пище, а также избегать переедания, особенно сладких и жирных продуктов, которые легко приводят к избытку калорий», — заключила врач.

Ранее диетолог в беседе с Life.ru перечислила пять мифов, мешающих эффективно бороться с лишним весом. Специалист подчеркнула, что ВОЗ рассматривает ожирение как хроническое состояние, требующее комплексного подхода, а не краткосрочных диет.

Больше советов врачей, исследований и историй пациентов — в разделе «Здоровье» на Life.ru.