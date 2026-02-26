Зимний зажор: Названа причина тяги к жирному и сладкому в морозы

Кроме того, холод влияет на гормональный фон. Уровень гормонов, регулирующих чувство голода и сытости — грелина и лептина — может меняться при низких температурах, что дополнительно стимулирует желание есть. В результате организм «требует» больше пищи, особенно богатой углеводами и жирами, которые быстрее обеспечивают энергией и помогают согреться.