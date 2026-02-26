Новинки турецких сериалов 2026: Топ-5 красавчиков, которых можно там увидеть в главных ролях

Индустрия турецких сериалов с каждым годом захватывает всё больше зрителей. Всё началось с сериала «Постучись в мою дверь», успевшим с момента выхода стать настоящей классикой жанра. Турецкие сериалы цепляют нас драмой, растянутой на 100 серий, непредсказуемостью и, конечно же, привлекательными актёрами! Ох уж этот Серкан Болат… в 2020 году он был главным фаворитом миллионов зрительниц со всех уголков планеты. Но 2026 год подготовил для нас целый список новых турецких сериалов, которые точно не оставят никого равнодушными. Помимо интригующих сюжетов мы познакомимся с новыми героями и их историями. Так чего же нам ждать в 2026 году? И кто из красавчиков-актёров порадует глаза зрительниц?