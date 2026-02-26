Новинки турецких сериалов 2026: Топ-5 красавчиков, которых можно там увидеть в главных ролях

Индустрия турецких сериалов с каждым годом захватывает всё больше зрителей. Всё началось с сериала «Постучись в мою дверь», успевшим с момента выхода стать настоящей классикой жанра. Турецкие сериалы цепляют нас драмой, растянутой на 100 серий, непредсказуемостью и, конечно же, привлекательными актёрами! Ох уж этот Серкан Болат… в 2020 году он был главным фаворитом миллионов зрительниц со всех уголков планеты. Но 2026 год подготовил для нас целый список новых турецких сериалов, которые точно не оставят никого равнодушными. Помимо интригующих сюжетов мы познакомимся с новыми героями и их историями. Так чего же нам ждать в 2026 году? И кто из красавчиков-актёров порадует глаза зрительниц?
«Под землёй», 2026 год.
Одним из самых ожидаемых проектов в начале этого года стала криминальная драма «Под землёй». Премьера сериала состоялась 28 января 2026 года. Турецкий сериал «Под землёй» привлёк внимание не только запутанным сюжетом, но и звёздым составом! Главную роль сыграл турецкий актёр Дениз Джан Акташ, принимавший участие в съёмках популярных сериалов «Безграничная любовь» и «Милые обманщицы».
Сюжет сериала «Под землёй» построен вокруг Хайдара Али — обаятельного молодого мужчины, чья жизнь переворачивается в один миг. Когда его семью жестоко убивают, тот решается на месть. Этот поступок приводит Хайдара в тюрьму, где он сталкивается с лидерами одного из самых влиятельных картелей страны. Три года заключения меняют главного героя навсегда, награждая опасными связями и обязательствами. Оказавшись на свободе, Хайдар узнаёт, что любовь всей его жизни вышла замуж за его самого близкого друга. Теперь Али предстоит вновь обрести смысл жизни, а также противостоять картелю, который всеми силами тянет его обратно в преступный мир.
«Под одним дождём», 2026 год.
Совсем недавно, 9 февраля 2026 года, состоялась премьера романтической драмы «Под одним дождём». Эта работа уже успела получить статус одного из главных хитов года и конкурента нашумевшего сериала «Далеко от города». Ключевую мужскую роль в турецком сериале сыграл актёр Бурак Тозкопаран, известный зрителям по проектам «Чёрное сердце» и «Легенда». Интересно, что изначально на эту роль претендовал Альп Навруз, но создатели остановили свой выбор на Тозкопаране.
Турецкий сериал «Под одним дождём» — это история любви между двумя совершенно разными людьми. Роза — смелая активистка, правозащитница, живущая в Лондоне. Али — парень из консервативной мусульманской семьи. Их случайная встреча запускает невероятную цепочку событий. Спустя время судьба снова сводит Розу и Али и между молодыми людьми вспыхивают чувства. Пройдёт ли эта любовь проверку на прочность?
«Семья — это испытание», 2026 год.
Ещё одна криминальная драма вышла 13 января 2026 года, приковав внимание зрителей с первых дней запуска. Турецкий сериал «Семья — это испытание» рассказывает историю семьи Ханджиоглу. В центре зрительского внимания успешный хирург Доган. Он родился и вырос в Стамбуле, но несколько лет назад был вынужден разорвать отношения с семьёй и покинуть родной город. Но судьба снова приводит Догана в Стамбул, его приглашают на свадьбу сестры Гюлюсан. Это возвращение заставляет молодого человека вспомнить давно забытые травмы, связанные с историей его семьи.
Роль Догана в турецком сериале «Семья — это испытание» сыграл Кенан Имиралыоглу, известный по культовым проектам «Эзель», «Дядя Кара» и «Алеф». Его появление в новом сериале стало настоящим подарком для поклонников, поскольку после съёмок «Алефа», который показывали с 2020 по 2022 год, Кенан долго не появлялся на экранах.
«С нами ничего не случится», 2026 год.
Одной из самых романтических премьер 2026 года обещает стать турецкий сериал «С нами ничего не случится», выход которого запланирован на вторую половину года. Это классическая история о притяжении противоположностей. Лал — серьёзная и ответственная девушка, успешный редактор, мечтающая о стабильных отношениях. Актан — полная её противоположность: харизматичный менеджер ночного клуба, ловелас и весельчак, привыкший к коротким отношениям. Случайная встреча на вечеринке меняет жизни героев, между ними вспыхивает чувство, которое изменит их жизнь навсегда.
Роль Актана в турецком сериале «С нами ничего не случится» сыграл Мерт Рамазан Демир — актёр, получивший мировую известность благодаря работе на популярном проекте «Зимородок». Интересно, получится ли у него повторить свой же успех?
«Доктор в другой жизни», 2026 год.
Турецкая адаптация итальянского сериала «Док: Всё в твоих руках» выйдет на экраны во второй половине 2026 года. Главный герой — профессор, гениальный хирург Инан Кюраль. После жестокого нападения он приходит в себя и обнаруживает, что совершенно не помнит последние 12 лет. Представьте: очнуться в мире, где твоя карьера, отношения и даже ты сам — просто стёрты. Турецкий сериал рассказывает о пути героя к правде, о поиске себя и о попытке получить второй шанс. Роль профессора досталась актёру Ибрагиму Челикколу, звезде сериала «Чёрно-белая любовь». Его возвращение на экраны станет настоящим событием для поклонников турецких драм.
Вау! 2026 год обещает быть настоящим праздником для поклонников турецких сериалов. Судя по новинкам, нас ждут не только захватывающие драмы, но и запутанные криминальные истории. Так что запасаемся терпением и попкорном: этот сезон определённо подарит нам новых кумиров и поводы для обсуждений. А за каким из этих красавчиков будете следить вы?
