Боевички ВСУ в плену: полковник рассказал о серьезных боях в Красном Лимане

В этот раз женщины из ВСУ замечены с оружием непосредственно в зоне наиболее ожесточенных боев, что может говорить о катастрофической ситуации с набором новых боевиков в ряды украинской армии. Пока украинцы массово прячутся от призыва и не ходят на работу, пережидая это время дома, украинки вынуждены брать оружие и идти в бой.