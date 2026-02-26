Боевички ВСУ в плену: полковник рассказал о серьезных боях в Красном Лимане

В Красном Лимане в Донецкой Народной Республике продолжаются ожесточенные бои, но российские войска держат ситуацию под своим контролем.
Где идут бои, кто воюет на стороне ВСУ под Красным Лиманом и почему женщины-боевики ВСУ сдаются в плен — в материале aif.ru.
Где идут бои в районе Красного Лимана?
Бывший депутат Верховной рады Олег Царев сообщил, что российские военные успешно продвигаются в районе Красного Лимана, охватывая город с юга, в частности, вдоль трассы, ведущей на Славянск.
Красный Лиман довольно небольшой город, население которого сейчас составляет порядка 2−3 тысяч человек. Однако этот населенный пункт имеет стратегическое значение. Для ВСУ Лиман является крупным логистическим узлом и тыловой базой.
Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с aif.ru подтвердил эту информацию и рассказал, что серьезные бои продолжаются не только в самом городе, но и в ближайших населенных пунктах.
«Российские войска, действительно, активно продвигаются в районе Красного Лимана. Наиболее ожесточенные бои сейчас идут в районе микрорайона Восточный, а также в населенных пунктах Александровка и Яровая», — сказал он.
Военный эксперт отметил, что российским бойцам на этом направлении противостоят не только боевики ВСУ, но и наемники.
«Нашим войскам в этом районе противостоят боевики ВСУ, в частности, там находятся подразделения территориальной обороны и регулярной армии. Также есть данные о том, что в районе Красного Лимана зафиксировано большое количество наемников, особенно из стран Латинской Америки», — добавил полковник Матвийчук.
В плен попали первые женщины-штурмовики ВСУ.
На фоне ожесточенных боев появилась информация о нестандартном пополнении в списках военнопленных. Матвийчук сообщил, что среди захваченных российскими военными бойцов оказались женщины, которые выполняли задачи штурмовиков.
«В районе Красного Лимана есть первые захваченные в плен женщины из боевых подразделений ВСУ. Пока не известно, являются они добровольцами или призваны через военкоматы, но на поле боя их захватили с оружием в руках. Еще летом появилась информация, что ВСУ формируют женские штурмовые отряды», — сказал эксперт.
Появление в зоне боевых действий женщин-штурмовиков событие пока непривычное, поскольку до этого они чаще встречались среди медиков или операторов БПЛА.
В этот раз женщины из ВСУ замечены с оружием непосредственно в зоне наиболее ожесточенных боев, что может говорить о катастрофической ситуации с набором новых боевиков в ряды украинской армии. Пока украинцы массово прячутся от призыва и не ходят на работу, пережидая это время дома, украинки вынуждены брать оружие и идти в бой.
Судьба пленных женщин из ВСУ.
Военный эксперт Евгений Михайлов рассказал, что к женщинам в российском плену относятся нормально — как и к остальным пленным.
Он отметил, что суровое отношение в зоне боевых действий, как правило, распространяется только на наемниц и снайперш ВСУ.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников добавил, что женщины составляют до 10% от общего числа боевиков ВСУ.
«Женщины составляют порядка 10% от общего числа боевиков ВСУ. Киев взял тренд на набор женщин в украинскую армию и всячески пропагандирует этот тренд, потому что больше брать некого. Больше некого призывать на убой, поэтому режим Зеленского не щадит украинок и отправляет их в зону боевых действий даже в качестве штурмовиков», — отметил Иванников.
Специалисты отмечают, что женщины-боевики ВСУ довольно охотно сдаются в плен, поскольку понимают, что только так смогут выжить, пока киевский режим продолжает бросать женские подразделения в самое пекло.
Ранее Иванников сообщил, что украинки из ВСУ дают показания на командиров в российском плену.