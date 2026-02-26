Какие изменения ждут казахстанцев с 1 марта

Одно из новшеств связано с новым Налоговым кодексом — с 1 марта все налогоплательщики, которые не подали уведомление о сохранении или смене налогового режима, автоматически перейдут на стандартный режим налогообложения.
Изменения грядут и в банковской сфере. Так, все коммерческие банки смогут привлекать средства жилстройсбережений. Это, по мнению экспертов, должно способствовать здоровой конкуренции.
Кроме того, вводится система управления рисками и защиты прав клиентов. Ужесточили требования по выдаче займов. Если имеется просроченная задолженность по займам, гражданам могут отказать.
В законодательстве также произошли изменения в части семейного права. При разделе имущества в случае споров трехлетний срок на разбирательства теперь отсчитывается не с даты развода, а с момента нарушения имущественных прав.
Также обновлены правила по алиментам. «Раньше, например, человек, который жил за границей, его доход было довольно-таки тяжело узнать. То есть, вроде бы он здесь не проживает, к нему не применяется средняя заработная плата по региону. И всегда были такие вопросы, как рассчитывать задолженность. Вот теперь суд, например, в отношении таких людей будет выносить в твердой денежной сумме», — рассказал адвокат Евгений Яворский.
С 1 марта вступают в силу более строгие наказания за насилие или угрозу насилия в отношении врачей — от крупных штрафов до 12 лет лишения свободы, если преступление связано с тяжкими телесными повреждениями или убийством. Эти меры введены на фоне участившихся случаев нападений на медиков.
«Иногда, так сказать, желание нанести вред врачу связано с потерей своего близкого, какими-то проблемами с лечением, но все должно решаться в правом поле. Врач не бог, и он совершенно не всегда может победить болезнь. Это важно понимать. И поэтому, к сожалению, эта проблема стоит остро не только в Казахстане, но и во многих других странах мира», — отметил эксперт в здравоохранении Вячеслав Локшин.
Ну, а ключевым событием марта станет референдум по новой конституции. Свое за или против казахстанцы смогут выразить 15 марта.