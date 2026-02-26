Какие изменения ждут казахстанцев с 1 марта

Также обновлены правила по алиментам. «Раньше, например, человек, который жил за границей, его доход было довольно-таки тяжело узнать. То есть, вроде бы он здесь не проживает, к нему не применяется средняя заработная плата по региону. И всегда были такие вопросы, как рассчитывать задолженность. Вот теперь суд, например, в отношении таких людей будет выносить в твердой денежной сумме», — рассказал адвокат Евгений Яворский.