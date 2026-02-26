Иностранцы не смогут работать курьерами в Алматы

АСТАНА, 26 фев — Sputnik. Новые меры в отношении сервисов по доставке товаров обсудили в департаменте полиции Алматы.
В совещании участвовали крупные агрегаторы служб доставки. Этот рынок развивается стремительно, но безопасность граждан должна быть приоритетом, подчеркнул начальник департамента полиции Алматы Айдын Кабдулдинов. Также он заявил он намерении запретить привлекать к доставке иностранцев.
«Каждый курьер получает доступ к жилым помещениям, персональным данным и информации о режиме присутствия людей дома. Мы требуем внедрения биометрической идентификации курьеров на всех этапах работы, запрета передачи аккаунтов третьим лицам, запрета привлечения иностранной рабочей силы и постоянного контроля за соблюдением правил дорожного движения», — сказал Кабдулдинов.
Городская прокуратура проверила готовность агрегаторов к организации обмена информацией с органами власти и легальности привлеченных работников. Совместная работа государства и бизнеса необходима для защиты интересов граждан, подчеркнули в прокуратуре.
Между тем, в Казахстане все чаще рассказывают истории с участием служб доставки. Недавно жительница Алматы обвинила курьера в домогательствах, когда он доставлял ей цветы на 14 февраля.