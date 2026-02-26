Россиянам рассказали, когда в 2026 году выгоднее всего идти в отпуск

«Например, при зарплате 70 тысяч рублей дневная сумма отпускных составляет около 2389 рублей. В январе 2026 года было всего 15 рабочих дней. В этом случае стоимость одного рабочего дня превышала 4600 рублей. Разница с отпускными — более 2200 рублей в день. Если взять отпуск на 14 дней, недополученный доход составит почти 32 тысячи рублей. Для сравнения: в августе будет 21 рабочий день, и разница за две недели отпуска — около 13 тысяч рублей. А в июле и декабре, где по 23 рабочих дня — примерно 9 тысяч рублей», — заявила эксперт.