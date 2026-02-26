Раскрыта зарплата руководства двух омских парков

Кроме того, раскрыты зарплатные показатели руководства БУ «Центр содержания и хранения имущества». Жанна Мещерякова, возглавляющая предприятие с весны 2023 года, в среднем получала свыше 127,9 тысячи рублей. Эта сумма заметно выше, чем годом ранее, когда в аналогичной отчетности фиксировалось порядка 104,6 тысячи рублей. Примечательно, что заместитель директора структуры получал в 2025 году больше вышестоящего руководства — около 148,2 тысячи рублей.