Раскрыта зарплата руководства двух омских парков

В городской администрации продолжается кампания по раскрытию среднемесячной заработной платы руководителей подведомственных учреждений за 2025 год. В частности, по состоянию на четверг, 26 февраля 2026 года, представлены данные по структурам, подконтрольным департаменту имущественных отношений омской мэрии.
Среди таковых руководство МП города Омска «Парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ», директор которого, согласно документации, в среднем получал порядка 165,3 тысячи рублей. Стоит отметить, что это на десятки тысяч больше, чем годом ранее, когда речь шла примерно о 131,4 тысячи рублей. Напомним, с июня 2023 года предприятие возглавлял Руслан Щербаков.
Подобная ситуация наблюдается и у «управляющего “Парком Советский”: с прежних 89,65 тысячи рублей среднемесячная зарплата управленца выросла в 2025 году до 111,5 тысячи рублей.
Кроме того, раскрыты зарплатные показатели руководства БУ «Центр содержания и хранения имущества». Жанна Мещерякова, возглавляющая предприятие с весны 2023 года, в среднем получала свыше 127,9 тысячи рублей. Эта сумма заметно выше, чем годом ранее, когда в аналогичной отчетности фиксировалось порядка 104,6 тысячи рублей. Примечательно, что заместитель директора структуры получал в 2025 году больше вышестоящего руководства — около 148,2 тысячи рублей.