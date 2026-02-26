Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

По народной программе «Единой России» в Тулунском районе капитально отремонтируют школу

Капитальный ремонт Бадарской средней общеобразовательной школы в Тулунском районе начнётся в начале апреля. Подрядчик должен завершить работы и сдать объект осенью текущего года. Ремонт школы пройдёт по народной программе «Единой России» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», финансирование составит 49,8 млн рублей из федерального, областного и местного бюджетов.

Источник: ТК Город

Будут капитально отремонтированы кровля и фасад здания, обновлены оконные и дверные блоки, а также внутренние отделочные работы. Подрядчику предстоит отремонтировать вентиляционные, электромонтажные и отопительные системы, а также сети электроосвещения.

«Здание школы имеет два этажа, общая площадь помещений составляет 1,7 тысячи кв. м. Работы должны полностью преобразить учебное заведение, создав комфортные и современные условия для детей и педагогов», — сказал министр строительства Иркутской области, член политсовета регионального отделения «Единой России» Алексей Емелюков.

Напомним: в 2026 году по народной программе партии в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» капитально ремонтируются образовательные учреждения в Иркутске, Нижнеудинске, Черемхово, Усолье-Сибирском, посёлке Седаново Усть-Илимского района и селе Шаманка Шелеховского района.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше