По народной программе «Единой России» в Тулунском районе капитально отремонтируют школу

Будут капитально отремонтированы кровля и фасад здания, обновлены оконные и дверные блоки, а также внутренние отделочные работы. Подрядчику предстоит отремонтировать вентиляционные, электромонтажные и отопительные системы, а также сети электроосвещения.
«Здание школы имеет два этажа, общая площадь помещений составляет 1,7 тысячи кв. м. Работы должны полностью преобразить учебное заведение, создав комфортные и современные условия для детей и педагогов», — сказал министр строительства Иркутской области, член политсовета регионального отделения «Единой России» Алексей Емелюков.
Напомним: в 2026 году по народной программе партии в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» капитально ремонтируются образовательные учреждения в Иркутске, Нижнеудинске, Черемхово, Усолье-Сибирском, посёлке Седаново Усть-Илимского района и селе Шаманка Шелеховского района.