Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Безработные предпенсионеры старше 54 лет смогут выйти на пенсию досрочно

Безработные предпенсионеры могут досрочно уйти на пенсию, если не нашли работу после постановки на учёт в службе занятости. Эксперт Президентской академии РАНХиГС Татьяна Подольская уточнила, что досрочный выход на пенсию доступен женщинам от 54 лет и мужчинам от 59 лет, а также ряду других категорий граждан.

Среди них — работники вредных производств, педагоги, артисты, медицинский персонал с 25-летним стажем, многодетные матери, опекуны, жители Крайнего Севера, оленеводы, рыбаки и охотники-промысловики.

«Досрочно выйти на пенсию по старости могут безработные предпенсионеры — женщины 54 лет и старше и мужчины 59 лет и старше, если они встали на учёт в службу занятости и не смогли найти работу», — пояснила Подольская.

Эксперт добавила, что право досрочного выхода на пенсию имеют также сотрудники вредных производств: женщины с 45 лет, мужчины с 50 лет.

«Отдельные условия действуют и для многодетных матерей — срок выхода на пенсию зависит от количества детей и может составлять от 50 до 57 лет», — отметила Подольская в беседе с РИА «Новости».

Ранее Life.ru писал, что в 2026 году страховую пенсию по старости смогут получать женщины с 59 лет и мужчины с 64 лет при наличии 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов. Стаж должен быть официальным, с уплатой взносов работодателем, иначе право на социальную пенсию наступает на пять лет позже. Размер выплаты напрямую зависит от стажа и суммы уплаченных страховых взносов.

Только самое значимое и актуальное — в разделе «Главные новости» на Life.ru.