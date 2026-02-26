Безработные предпенсионеры старше 54 лет смогут выйти на пенсию досрочно

Среди них — работники вредных производств, педагоги, артисты, медицинский персонал с 25-летним стажем, многодетные матери, опекуны, жители Крайнего Севера, оленеводы, рыбаки и охотники-промысловики.
«Досрочно выйти на пенсию по старости могут безработные предпенсионеры — женщины 54 лет и старше и мужчины 59 лет и старше, если они встали на учёт в службу занятости и не смогли найти работу», — пояснила Подольская.
Эксперт добавила, что право досрочного выхода на пенсию имеют также сотрудники вредных производств: женщины с 45 лет, мужчины с 50 лет.
«Отдельные условия действуют и для многодетных матерей — срок выхода на пенсию зависит от количества детей и может составлять от 50 до 57 лет», — отметила Подольская в беседе с РИА «Новости».
Ранее Life.ru писал, что в 2026 году страховую пенсию по старости смогут получать женщины с 59 лет и мужчины с 64 лет при наличии 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов. Стаж должен быть официальным, с уплатой взносов работодателем, иначе право на социальную пенсию наступает на пять лет позже. Размер выплаты напрямую зависит от стажа и суммы уплаченных страховых взносов.
