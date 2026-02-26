Безработные предпенсионеры старше 54 лет смогут выйти на пенсию досрочно

Ранее Life.ru писал, что в 2026 году страховую пенсию по старости смогут получать женщины с 59 лет и мужчины с 64 лет при наличии 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов. Стаж должен быть официальным, с уплатой взносов работодателем, иначе право на социальную пенсию наступает на пять лет позже. Размер выплаты напрямую зависит от стажа и суммы уплаченных страховых взносов.