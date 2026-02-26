С поверхности Солнца исчезают пятна: вот что это значит

С поверхности Солнца продолжают исчезать пятна, это делает затруднительным прогнозирование активности звезды, информировал руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачёв.
Учёный объяснил, что солнечный цикл, который длится около 11 лет, достиг пика в 2024 году и сейчас перешёл к снижению.
«Так как появление крупных активных центров — это случайный непрогнозируемый процесс, то и вся активность сейчас, по сути, перестала быть прогнозируемой», — сказал он РИА Новости.
При этом совсем недавно, в начале февраля, группа солнечных пятен № 4366, обращенная к Земле, вышла на второе место в XXI веке по числу мощных рентгеновских вспышек.
Специалисты поясняют, что полное исчезновение пятен случается только в момент крайне низкой активности. Обычно подобное происходит в годы солнечного минимума.
Последний раз пятна на Солнце исчезали четыре года назад — 11 декабря 2021 года.
Тем не менее ученые считают, что текущая депрессия активности на Солнце вряд ли окажется продолжительной.