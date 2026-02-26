Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ГД рассказали о новой схеме мошенников с якобы взломом «Госуслуг»

Мошенники рассылают гражданам СМС-сообщения от имени портала «Госуслуги», пытаясь получить персональные данные. Об этом 26 февраля сообщил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

Источник: Freepik

«Сегодня мошенники активно эксплуатируют доверие граждан к государственным цифровым сервисам, прежде всего к порталу “Госуслуги”. Сценарий прост: человеку приходит СМС якобы от официального источника с сообщением о “взломе”, “подозрительной активности” или необходимости срочно подтвердить данные», — рассказал депутат в беседе с ТАСС.

Уточняется, что приоритетной задачей мошенников является провокация жертвы на обратный звонок или клик по ссылке, после чего злоумышленники будут пытаться получить доступ к персональным данным.

По словам депутата, государственные структуры не связываются с пользователями через мессенджеры и не направляют ссылки для входа в личный кабинет. Предложение позвонить на неизвестный номер «техподдержки» является признаком мошенничества.

В УБК МВД России 24 февраля предупредили, что мошенники создали поддельный чат-бот, маскирующийся под Федеральную налоговую службу страны. Пользователей просят указать ФИО, номер телефона и прислать код подтверждения. Доступа к реальным сервисам налоговой службы бот не открывает.