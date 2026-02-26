Алаудинов: Большая часть мирных жителей покинула Сумы

Большая часть мирных жителей покинула город Сумы. Об этом в четверг, 26 февраля, заявил заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
— Мирные жители, большая часть тех, кто уже может оттуда выехать, они уже выехали. Если год назад мы видели, что спокойно все жили в Сумах, и, летая над Сумами, мы видели, можно сказать, абсолютно спокойную гражданскую жизнь, то на данном этапе мы должны констатировать, что большая часть мирных людей оттуда уже выехала, — заявил Алаудинов в беседе с РИА Новости.
Разведуправление Минобороны США заявило, что российские силы в зоне СВО сохраняют преимущество над украинскими почти по всем ключевым показателям. Анализ охватывает вторую половину 2025 года.
Ранее СМИ сообщили, что подразделения Вооруженных сил Украины начали оставлять занимаемые позиции на правом берегу Днепра. Они постепенно отходят из поселка Антоновка в Херсонской области. Министерство обороны России пока не комментировало эту информацию.
В зоне проведения спецоперации бойцы начали обкатывать новую систему реактивного залпового огня «Сарма». Вместе с экспертами корреспондент «Вечерней Москвы» узнал подробности.