В России разрабатывают вакцину от аллергии на пыльцу

В Институте иммунологии рассказали, что раньше от аллергии на пыльцу березы помогала только аллерген-специфическая иммунотерапия, которую необходимо проводить три года. Новый препарат показывает высокую эффективность уже в первый сезон аллергии, отмечают ученые. Полный курс лечения займет два сезона.