В России разрабатывают вакцину от аллергии на пыльцу

Аллергики в России скоро смогут избавиться от болезни. Отечественная вакцина от аллергии на пыльцу березы проходит клинические испытания, рассказали в Институте иммунологии ФМБА.
Исследователи сообщили, что третья фаза испытаний препарата проходит по плану. Побочные эффекты не выявлены. Сообщается, что у большинства пациентов, получивших вакцину, значительно ослабли симптомы аллергии, а у 25% — они полностью пропали.
В Институте иммунологии рассказали, что раньше от аллергии на пыльцу березы помогала только аллерген-специфическая иммунотерапия, которую необходимо проводить три года. Новый препарат показывает высокую эффективность уже в первый сезон аллергии, отмечают ученые. Полный курс лечения займет два сезона.
Эксперты отмечают, что сейчас полностью избавиться от аллергии нельзя. Аллергики в основном прибегают к симптоматическому лечению и стараются избегать контакта с аллергеном, пишут «Известия».
Сергей Ветров.