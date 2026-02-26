Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России зарегистрировали первого отечественного робота-хирурга

В России зарегистрировали первого отечественного робота-хирурга. Устройство готовы поставлять в медицинские учреждения. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«В Российской Федерации зарегистрирована новая роботизированная установка для хирургии отечественного производства. Она уже сегодня может поставляться в медицинские организации как в федеральные, так и региональные», — приводит слова министра ТАСС.

Мурашко отметил, что робота в первую очередь направят в клиники, где развивают высокотехнологичную медицинскую помощь. Робот-хирург ускорит лечение и повысит темпы восстановления пациентов.

Ранее российские учёные создали и испытали в закрытых бассейнах «интеллектуальную» рыбу-робота. Аппарат получил хвостовой плавник с гибкой пластиной и сервоприводом. Такая конструкция имитирует естественное волнообразное движение.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.