В России зарегистрировали первого отечественного робота-хирурга

«В Российской Федерации зарегистрирована новая роботизированная установка для хирургии отечественного производства. Она уже сегодня может поставляться в медицинские организации как в федеральные, так и региональные», — приводит слова министра ТАСС.
Мурашко отметил, что робота в первую очередь направят в клиники, где развивают высокотехнологичную медицинскую помощь. Робот-хирург ускорит лечение и повысит темпы восстановления пациентов.
Ранее российские учёные создали и испытали в закрытых бассейнах «интеллектуальную» рыбу-робота. Аппарат получил хвостовой плавник с гибкой пластиной и сервоприводом. Такая конструкция имитирует естественное волнообразное движение.
