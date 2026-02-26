Глава СПЧ призвал разобраться с фразой о «четырех миллионах доносов»

Глава СПЧ Валерий Фадеев заявил о необходимости проверить распространенную фразу о «четырех миллионах доносов» в период сталинских репрессий. Он обратил внимание на это высказывание во время заседания научного совета Российского военно-исторического общества.
Фадеев напомнил, что автором известной формулировки является писатель Сергей Довлатов, который задавался вопросом, кто именно написал эти миллионы доносов. По его словам, эта цитата широко используется и оказывает сильное влияние на общественное восприятие событий того времени.
Глава СПЧ отметил, что важно установить, соответствует ли эта цифра действительности, а также выяснить, кто именно составлял доносы — обычные граждане или специально подготовленные люди. Он добавил, что также необходимо понять, происходило ли это по принуждению со стороны НКВД.
Фадеев подчеркнул, что в случае недостоверности этой информации ее следует опровергнуть, поскольку подобная фраза формирует представление о причастности большого числа граждан СССР к событиям Большого террора, передает «Коммерсантъ».
