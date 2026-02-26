Ричмонд
В омском Соцфонде назвали условия для получения надбавки к пенсии

Соцфонд назначает гражданам надбавки к пенсии в зависимости от места жительства, возраста или профессионального стажа.

Источник: Freepik

К примеру, в Омской области проживают свыше 57 тысяч человек, получающих повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости после достижения 80 лет либо установления 1-й группы инвалидности.

Причем многие надбавки оформляются беззаявительно — благодаря цифровизации и электронному информационному обмену между ведомствами.

Так, проактивно назначаются:

Доплата к пенсии неработающего пенсионера до уровня прожиточного минимума в регионе проживания.

Повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии по старости — назначается с 80-летия или установления 1-й группы инвалидности.

Доплата за проживание на Крайнем Севере и за выработанный северный стаж.

По заявлению назначаются:

Профессиональная доплата к пенсии лицам, выработавшим специальный стаж (членам летных экипажей, работникам угольной промышленности и т. д.).

Надбавка к пенсии сельским пенсионерам — при назначении учитывается работа в колхозах, совхозах, предприятиях животноводства, растениеводства и рыбоводства.

Доплата за детей на иждивении.