В омском Соцфонде назвали условия для получения надбавки к пенсии

К примеру, в Омской области проживают свыше 57 тысяч человек, получающих повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости после достижения 80 лет либо установления 1-й группы инвалидности.
Причем многие надбавки оформляются беззаявительно — благодаря цифровизации и электронному информационному обмену между ведомствами.
Так, проактивно назначаются:
Доплата к пенсии неработающего пенсионера до уровня прожиточного минимума в регионе проживания.
Повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии по старости — назначается с 80-летия или установления 1-й группы инвалидности.
Доплата за проживание на Крайнем Севере и за выработанный северный стаж.
По заявлению назначаются:
Профессиональная доплата к пенсии лицам, выработавшим специальный стаж (членам летных экипажей, работникам угольной промышленности
Надбавка к пенсии сельским пенсионерам — при назначении учитывается работа в колхозах, совхозах, предприятиях животноводства, растениеводства и рыбоводства.
Доплата за детей на иждивении.