В Испании отец проиграл суд за право уберечь дочь от эвтаназии

Суд в Испании отклонил иск отца 25-летней девушки с параличом на эвтаназию.

Источник: Комсомольская правда

В Испании с июня 2021 года эвтаназия стала легальной. Сотни жителей страны уже обращались к этому средству добровольного ухода из жизни. Такой случай произошел и с 25-летней девушкой. Ее отец направил ходатайство в Конституционный суд Испании с целью спасти дочь от эвтаназии. Однако иск был отклонен, пишет Reuters.

По данным агентства, девушка более трех лет живет с параличом нижних конечностей. В итоге комиссия Каталонии одобрила право девушки на уход из жизни.

По версии мужчины, его дочь из-за психических проблем не может принимать осознанные решения.

В прошлом году нижняя палата парламента Британии проголосовала за принятие законопроекта об эвтаназии. Всего за высказались 314 депутатов. Против выступил 291 человек. На федеральном уровне эвтаназия разрешена только в девяти странах.