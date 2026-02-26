В Испании отец проиграл суд за право уберечь дочь от эвтаназии

В Испании с июня 2021 года эвтаназия стала легальной. Сотни жителей страны уже обращались к этому средству добровольного ухода из жизни. Такой случай произошел и с 25-летней девушкой. Ее отец направил ходатайство в Конституционный суд Испании с целью спасти дочь от эвтаназии. Однако иск был отклонен, пишет Reuters.