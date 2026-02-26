Хиллари Клинтон даст показания в конгрессе США по делу Джеффри Эпштейна

Хиллари Клинтон в четверг, 26 февраля, даст показания в конгрессе США по делу скандального финансиста, торговца людьми и педофила Джеффри Эпштейна.
Экс-госсекретарь даст показания за день до того, как это сделает ее супруг экс-президент США Билл Клинтон.
Интерес к семье политиков возрос на фоне публикации новых файлов по делу Эпштейна, где фигурируют супруги. В документах обнаружили многочисленные фото экс-президента, в том числе в джакузи и в компании девушек (чьи лица скрыты), передает The New York Times.
Сама Клинтон заявляла, что ее муж не был близко знаком со скандально известным финансистом. По ее словам, он только несколько раз пользовался его самолетом для посещения благотворительных проектов за годы до того, как предпринимателя осудили за торговлю людьми.
Около 550 страниц файлов по делу Джеффри Эпштейна были полностью закрашены черным цветом. Предположительно, это не позволит общественности сделать какие-либо выводы о причастности знакомых финансиста к эксплуатации несовершеннолетних.