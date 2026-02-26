После скандала с собакой управляющая «Додо пиццы» в Челябинске уволилась

«Управляющая Юлия приняла решение покинуть компанию. Она тяжело переживает сложившуюся ситуацию и искренне сожалеет о случившемся. Мы понимаем ее решение — она испытывала давление и получала угрозы, поэтому сейчас ей нужны время и тишина. Несмотря ни на что, мы поддержим ее в этот непростой период. От лица компании просим остановить давление и проявить уважение к частной жизни», — заявил он.
Зосидзе добавил, что скандал с бездомной собакой — это в меньшей степени ответственность управляющей Юлии, а в большей — компании. По его словам, в «Додо пицце» собираются пересмотреть регламенты для сотрудников, чтобы такие ситуации, как в Челябинске, не повторялись. ЕАН писал, что из «Додо пиццы» уволили курьера Михаила, который ослушался нового руководителя точки общепита Юлию.
Начальница запретила укрывать одеялом собаку, которая каждый день на протяжении полутора лет приходила к порогу заведения и сидела на улице. Ее подкармливали и укрывали в мороз, пока не поступило новое распоряжение. Михаил, несмотря на запрет, укрыл пса и лишился работы.
В соцсетях началась травля директора точки общепита.
Собаку Додобоню поместили в приют. Руководство «Додо пиццы» обратилось к общественности с таким посылом: судить Юлию не следует, так как работа у нее непростая, помощь собаке в приюте будет оказываться, а в пиццерию скоро можно будет приходить с домашними питомцами.
Между тем курьер Михаил уже получил предложение пойти в политику — возглавить зоозащитный комитет партии «Новые люди» в Челябинской области и стать помощником депутата.
«Договорились встретиться в ближайшее время и обсудить детали», — рассказал лидер регионального отделения Максим Гулин.