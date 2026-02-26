После скандала с собакой управляющая «Додо пиццы» в Челябинске уволилась

«Управляющая Юлия приняла решение покинуть компанию. Она тяжело переживает сложившуюся ситуацию и искренне сожалеет о случившемся. Мы понимаем ее решение — она испытывала давление и получала угрозы, поэтому сейчас ей нужны время и тишина. Несмотря ни на что, мы поддержим ее в этот непростой период. От лица компании просим остановить давление и проявить уважение к частной жизни», — заявил он.