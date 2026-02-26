В Татарстане предложили ввести возрастной ценз для регистрации в соцсетях

В Общественной палате Татарстана прошла встреча, посвященная защите детей и молодежи от киберугроз и негативного информационного воздействия. В мероприятии приняли участие эксперты из России и Беларуси.
Эксперты предложили ввести возрастной ценз для регистрации в социальных сетях — не младше 14 лет — и сделать обязательным разрешение родителей на создание аккаунта.
Участники встречи озвучили тревожную статистику: за последний год число киберпреступлений выросло на 30%, а с кибербуллингом сталкиваются 70% детей. Кстати, эксперты из Беларуси выступили с предложением заменить термин «буллинг» на слова «травля» и «издевательства». По их мнению, это поможет сохранить культурную идентичность.
Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Светлана Захарова напомнила, что в стратегии национальной безопасности РФ, утвержденной указом президента, особое внимание уделяется развитию безопасного информационного пространства и защите общества — в первую очередь детей — от идеологического и психологического воздействия. По словам Захаровой, такое воздействие ведет к насаждению систем и ценностей, разрушительных для страны, — эгоизма, вседозволенности, безнравственности, а также к отрицанию идеалов патриотизма.