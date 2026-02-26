В Татарстане предложили ввести возрастной ценз для регистрации в соцсетях

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Светлана Захарова напомнила, что в стратегии национальной безопасности РФ, утвержденной указом президента, особое внимание уделяется развитию безопасного информационного пространства и защите общества — в первую очередь детей — от идеологического и психологического воздействия. По словам Захаровой, такое воздействие ведет к насаждению систем и ценностей, разрушительных для страны, — эгоизма, вседозволенности, безнравственности, а также к отрицанию идеалов патриотизма.